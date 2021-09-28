Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена певца Dzidzio, прокомментировала свою личную жизнь

Певица Славия неоднократно рассказывала, что в браке с Dzidzio ее творческая жизнь ушла на второй план, но после развода она готова все изменить, пишет Politeka.net.

Артистка на днях выпустила новую песню "Любов Любов", которую представляет на разных радиостанциях.

Так, в новых сторис Slavia показала, что дает интервью, и ведущей поинтересовался о личном.

"Всем интересно личное. Я пришла с творчеством, а все о личном... Но я, знаешь, я тебе скажу так, что я разговариваю песнями, поэтому нужно слушать", - ответила бывшая жена Дзидзьо.

А далее, в новом сторис, прозвучали неоднозначные слова из новой песни: "Я тебе все прощу, сердце открою снова...".

Позже артистка рассказала, что сейчас у нее много дел, и она этим летом не успела съездить на море.

"Я очень люблю путешествия, но этим летом не удалось мне на моря съездить. И сейчас также что-то не выходит с этой ситуацией нашей, и в общем с моей личной ситуацией, у меня по всем фронтам - разгребаю по полной", - призналась певица.

Отметим, певцы Славия и Дзидзьо расстались в этом году после 20 лет отношений.

Напомним, экс-жена Дзидзьо похвасталась роскошным презентом и призналась

Также Politeka сообщала, что DZIDZIO раскрыл интригу с квартирой для SLAVIA и правда ли, что они снова вместе

А еще Politeka писала, что разведенный Дзидзьо публично заговорил о чувствах, экс-жена Славия не смолчала