Певица SLAVIA (Ярослава Притула) выпустила новый сингл, посвященный отношениям со своим бывшим мужем Дзидзьо, но при этом в Сети ей желают счастья с новым мужчиной

Так, Ярослава на днях презентовала новую композицию "Любовь любовь", в которой переосмысливает 20 лет отношений с певцом Дзидзьо (Михаилом Хомой). SLAVIA исследовала свои чувства после развода, посвятив композицию всем женщинам, переживающим подобное в своей жизни.

Артистка уверена, что ни одна девушка не должна быть в тени возлюбленного, а стараться реализовывать собственный потенциал.

SLAVIA всегда мечтала поработать с оркестром. И судьба преподнесла ей такой шанс: "Любовь любовь" была записана под аккомпанемет оркестра. Помог ей в этом давний знакомый еще со школьных времен дирижер Тарас Демчишин. Мужчина бросил карьеру в Японии и примчался в Украину, чтобы заняться совместными проектами с Ярославой.

По словам Демчишина, ее песни он услышал, будучи в Японии: "Я увлекся ее замечательными, душевными песнями и поэзией. Хочется, чтобы молодое поколение украинцев воспитывалось именно на ее песнях, потому что в них вложены душа, любовь, радость, переживания".

Поклонники SLAVIA, к слову, полагают, что между певицей и дирижером происходит нечто большее чем просто сотрудничество. В многочисленных комментариях парочке желают счастья в личной жизни:

"Чистый голос у Славии, как родниковая вода!!! В Ваших руках, Тарас, Славия станет образцом настоящей украинской песни!"

"Славия, Тарас, вы оба заслуживаете счастья. Вы так прекрасно дополняете друг друга. Счастья вам и любви!!!"

"Очень хорошая песня, голос и вы вдвоем. Многие украинцы хотят видеть вас вместе по жизни. Надеюсь, что наши мечты сбудутся. 😊"

Напомним, DZIDZIO после развода уличили в "неприличных предложениях" известной украинке: "Кто я такая, чтобы отказать"

Как сообщала Politeka, Slavia рассказала о личной жизни после развода с DZIDZIO: "Разгребаю по полной"

Также Politeka писала, что Slavia выплеснула эмоции после неожиданного развода с Dzidzio: "Тяжело начинать с нуля..."