Артистка выдала интересное о себе и бывшем

Начинающая исполнительница Slavia (Ярослава Притула), экс-жена певца Dzidzio (Дзидзьо), рассказала, какой подарок сделала бывшему

Певица Slavia после заявления о разводе начала активно строить сольную карьеру, пишет Politeka.net. Певица решила, что не хочет оставаться в тени мужа и уже записала несколько песен, а также сняла клип.

На днях артистка предствила новый трек "Любов Любов", который сейчас представляет на разных радиостанциях. 1 октября артистка пришла на "Ретро Fm", где рассказала, кому посвятила композицию. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Это очень особая для меня песня. Это такая благодарность мужу за 20-летний наш общий путь", - поделилась артистка, рассказав о подарке бывшему мужу.

По словам Славии, в отличие от некоторых пар, расставшихся и хотящих забыть друг друга, у них с Дзидзьо все по-другому.

"Это родной для меня человек. Мы вместе выросли, прошли путь становления - от юношей до таких личностей, до зрелых людей. Мы много чего прошли. У меня только приятные чувства и только любовь к этому человеку. По-другому быть не может", - рассказала бывшая жена Dzidzio.

По словам Slavia ее новая песня - это личная история, которая должна зацепить.

Напомним, Slavia рассказала о личной жизни после развода с DZIDZIO

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