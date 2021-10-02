Наталья Могилевская задала Дзидзьо (Михаилу Хоме) интересный вопрос, на что артист с удовольствием ответил

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является сейчас успешной певицей, а также капитаном команды "Співають всі". Красотка на шоу записала видео с Дзидзьо, опубликовав его в Инстаграм.

На видео Могилевская задала вопрос: "Как выбрать себе звездный псевдоним или нужно оставлять свою фамилию, как правильно поступать?".

"Вы вспомните в детстве, какая собака вам нравилась, кошечка, историю с детства вспоминайте", - посоветовал Михаил.



"С детства все тянется... А вы что, не знали?", - подытожил Хома.

"Пишите в комментариях первое, что пришло в голову. Что может быть вашим псевдонимом?", - написала Наталья под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Огненная дива", "Дзидзьо убрал веру на том берегу старого озера", "Малисо".

Напомним, Могилевская ошеломила видом, прикрыв самое интересное кусками ткани

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