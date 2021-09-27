Украинская певица Наталья Могилевская, которая в августе отпраздновала свое 46-летие, показала, на что способна

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм звезда поделилась кадрами, которые не оставили публику равнодушной.

Наталья Могилевская, которая недавно стала капитаном звездной команды на шоу «Співають всі», а также открыла школу талантов для детей, не забывает и о концертной деятельности.

В новом посте певица поделилась кадрами выступления, на котором сумела по-настоящему зажечь.

«Даже не буду ничего говорить. Час ночи. Нам надо просто танцевать», - обратилась она к поклонникам, которые пришли на концерт.

«Невероятная», «Супер», «Красавица», «Наташа, Вы невероятная 🔥🔥🔥», - отреагировали на увиденное в Сети.

Напомним, ранее Могилевская делилась своими советами. Как бороться с осенней хандрой. Звезда уверенна, что стоит внести разнообразие в серые будни красивой одеждой или побаловать тело и кожу походом в бассейн, на массаж или к косметологу.

Напомним, Могилевская подколола Ирину Билык, интервью пришлось срочно прервать.

Как сообщала Politeka, Могилевская показала, как выглядела много лет назад, архивные кадры.

Также Politeka писала, что Могилевская призналась, от чего страдает осенью, и рассказала о своей борьбе.