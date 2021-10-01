Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками новой фотографией

Как пишет Politeka.net, 46-летняя украинская актриса, телеведущая, певица, продюсер и народная артистка Украины Наталья Могилевская имеет очень плотный график. Несмотря на многие сольные концерты, Могилевская участвует в талант-шоу "Співають всі". Там она является капитаном звездной "сотни".

Несмотря на то, что у артистки очень мало свободного времени, Наталья находит время на социальные сети. В своем Instagram звезда часто публикует личные фотографии и общается с фанатами. На этот раз Могилевская сфотографировалась на балконе на фоне киевских высоток и осеннего парка в черном платье в горошек.

"Опишите смайликом свое сегодняшнее настроение. Мое - 🌪", - обратилась певица к поклонникам.

В комментариях фанаты сделали Наталье Могилевской много комплиментов.

" 🤩🤩🤩 Вы очень солнечная! ☀️☀️☀️", "Красотка 😍😍😍 ", "Какая хорошенькая 🔥 ", "Боже какая красивая, и солнечная ☀️ Наталья", " 😍😍 Наталья, Вы красавица! 😍😍😍 "Какая вы тут солнечная 😍☀️ Красотка 😻❤️ ", "Мое настроение на сегодня это ☀️ P.S Вы на этой фотке как солнышко 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Могилевская поразила безупречным образом невесты: яркое фото судьи "Співають всі".

Напомним, что новый скандал набирает обороты на шоу "Співають всі": "переспал с одним из продюсеров".

A еще Politeka сообщала, что мокрая Могилевская поразила романтическим видом на кровати: фото красавицы.