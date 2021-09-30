Суддя шоу "Співають всі" Слава Дьомін поділився із шанувальниками слухами про себе

Як пише Politeka.net, відомий теле- та радіоведучий Слава Дьомін став одним зі ста суддів популярного талант шоу "Співають всі". У своєму Instagram Дьомін часто розповідає різні подробиці про "Співають всі" та робить цікаві анонси майбутніх випусків.

Цього разу Дьомін розповів шанувальникам, що одна відома особа розпускає не дуже пристойні слухи про нього. Що цікаво, Дьомін особисто знайомий із цією людиною.

"Сьогодні дізнався, що одна піарщиця, яку я знаю багато років і яка при зустрічі біжить до мене та засипає компліментами, розпускає слухи про мене. Ніби на шоу "Співають всі" я потрапив, бо переспав з одним із продюсерів (чоловіком). Дякую, що хоч із симпатичним мене "положила в ліжко", - розповідає Дьомін.

Також радіоведучий спитав думку шанувальників, чи варто оприлюднювати її ім’я. Дехто радив судді "Співають всі" не опускатися до її рівня.

А інші просили назвати ім’я.

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