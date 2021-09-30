Зірка розповіла, як змінилося її життя після третіх пологів

Відома співачка Анастасія Приходько, яка стала суддею на шоу "Співають всі", зізналася, що поєднувати зйомки й догляд за новонародженою дитиною - непросто

Чотири місяці тому артистка стала мамою втретє. Анастасія Приходько народила другого сина, Луку, у шлюбі зі шкільним другом Олександром.

Зараз співачка бере участь у різних зйомках, а поєднувати роботу з сімейними справами їй виявилося нелегко, пише viva.ua.

На шоу "Співають всі" артистка приїжджає з чоловіком і крихітним сином.

"Я взагалі не сплю! Сама не знаю, звідки у мене беруться сили", - поділилася співачка про те, що залишається за ідеальним кадром.

За її словами, після зйомок, вона дуже втомлена і їй хочеться плакати, але все одно Анастасія Приходько купає дитину, а протягом ночі встає на її годування.

Суддя "Співають всі" зазначає, що для неї сім'я - це все, а в роботі її підтримує чоловік, який у павільйоні дивиться за дитиною. Чоловік розв'язує всі питання по своїй роботі, використовуючи телефон або ноутбук.

"Ми з ним як Шерочка з Машерочкою - весь час разом! Для мене це дуже цінно!",- поділилася артистка про чоловіка, своєю чергою повідомивши, що робила б для нього все те ж саме.

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