Известная певица Анастасия Приходько прокомментировала заявление Ани Лорак относительно Константина Меладзе

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной украинской артисткой. Недавно она стала одной из звездной сотни на телепроекте "Співають всі". Там она прославилась своим скандальным поведением.

На этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она дала интервью программе "ЖВЛ", где прокомментировала скандал Ани Лорак с бывшим продюсером Анастасии Константином Меладзе.

"Ребята, я говорю всегда лично о своём опыте. Мой стиль одежды и отношения к работе никогда не предполагали отношений чуть больше, чем профессиональные. Я знаю, что случаи бывают разные, но, лично у меня такого опыта слава Богу не было", - рассказала Анастасия Приходько.

Как известно, Ани Лорак публично заявила о том, что все подопечные российского продюсера Константина Меладзе, кроме нее одной, были согласны с ним сотрудничать на условиях, "лежащих в личной плоскости".

"Ко мне Константин Меладзе "ухаживаний" не проявлял. У меня не было ни одного намека. Поэтому меня очень обидело, когда Каролина сказала, что все были согласны на эти условия и работали с Константином Меладзе", - призналась певица.

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