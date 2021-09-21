Известная певица Анастасия Приходько не сдержала эмоции на шоу «Співають всі»

Как сообщает Politeka.net, во время последнего эфира нового талант-шоу Приходько стала критиковать выступление женского дуэта. Она отметила, что ей не хватило эмоций и не понравилась подача артисток.

С ней в спор решила вступить телеведущая и блогерша Елена Филонова. Она отметила, что девушки прекрасно выступили. Приходько не сдержалась и очень грубо ответила своей коллеге.

«Я оцениваю как артиста в целом - образ, песню. Для меня это важно. Да ты вообще не соображаешь в вокале. При чем тут твое мнение. Мне оно не интересно», - ополчилась на блогера Приходько.

Отметим, что в комментариях под эпизодом с инцидентом поклонники поделились на два лагеря. Одни поддержали Приходько, а другие посчитали ее высокомерной.

«Девочки не ссорьтесь», «Моё отношение к ней не очень, ведёт себя высокомерно, мягко говоря унижает участников за их внешний вид», «Тут я с ней согласна! И песня вообще стала пошлой в их исполнении», - пишут зрители.

Напомним, что Приходько вставила свои "пять копеек" в скандал с известными блогерами: "Ужасающие подробности".

Как сообщала Politeka, Приходько переживает потерю близкого человека: "Пишу и плачу...".

Также Politeka писала, что Приходько заговорила об Андрее Данилко: "Такого нет даже в Америке".