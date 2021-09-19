Відома співачка і скандальна суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько висловила свою думку щодо співака Андрія Данилка

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проекті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення в 2009-му році.

Цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анастасія дає інтерв'ю і розповідає, як ставиться до Вєрки Сердючки (Андрія Данилка).

"Шалено освічена людина і шалено талановита людина. Мені дуже гордо за те, що у нас є такий артист, як Андрій Данилко. Я шалено його люблю. Такого ніде немає, навіть в Америці. Він дійсно ексклюзивний. І я вважаю, що його досягнення дійсно гідні історії України"

"Взагалі дуже хочу, щоб ви були в душевній гармонії, це найголовніше. Адже я знаю, як ви розвиваєтеся між музикою, яка у вас є в душі і Вєркою Сердючкою. Але я дуже рада тому, що ви у нас є. Я Вами шалено пишаюся"

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