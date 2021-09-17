Відома співачка Анастасія Приходько висловилася щодо скандального розлучення популярних блогерів Олександри та Ігоря Пустовітів

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Анастасія Приходько у своєму мікроблозі Instagram висловилася щодо скандального розлучення, яке розгорілося між парою популярних блогерів-мільйонників Олександрою та Ігорем Пустовітами.

Як відомо, після "пригладженого" інтерв'ю про любов і ідеальне сімейне життя, яке Саша дала в програмі Маші Єфросиніної, з'явилося ще одне інтерв'ю, в якому блогерка вивалила жахливу правду про чоловіка і їхні стосунки. Суть проста - у своєму Instagram Олександра завжди показувала ідеальну картинку свого щасливого життя, постила фото з чоловіком і дітьми, але виявилося, що майже все це було обманом.

На цей рахунок вирішила висловитися Анастасія Приходько, яка весь час звинувачує сучасних блогерів у фальшивості і закликає всіх не вірити, тому що бачать в Instagram.

"Завдяки інтерв'ю з @mashaefrosinina скандал набрав масштаби мало не національної події. Я думаю, ви зрозуміли, про кого я. але, сьогодні без Імен. Тому, що їх історія - історія блогерства в цілому. "Вона" на інтерв'ю видала такі жахливі подробиці сімейного життя, про які підписники "навіть не здогадувалися". Тому, що вони ховалися за ідеальною картинкою", - написала Настя і продовжила свій довгий пост із закликами і висновками.

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