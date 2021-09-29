Надо же такое придумать

Известная певица Анастасия Приходько, которая стала судьей на шоу "Співають всі", заинтриговала новыми кадрами

Анастасия Приходько снимается в шоу "Співають всі", став одной из 100 судей. Благодаря проекту популярность артистки снова возросла. Сейчас на страницу в Инстаграм Приходько подписаны 100 тысяч пользователей сети, с которыми она делится не только своим творчеством, но и подробностями жизни.

Дает певица и различные интервью. Кадрами подготовки к одному из таких она заинтриговала пользователей Сети, передает Politeka.net.

На съемку она пришла в єлегантном наряде бежевых оттенков.

Приходько показала, как ей крепят микрофон и дают некоторые указания. При этом певица предупредила, что любит активно жестикулировать руками.

«Я шевеляшка в кадре», - сказала она.

«Ну как такое слово можно было придумать», - удивилась позже певица сомой себе.

«Мисс фантазия», – отреагировали фолловеры певицы.

Напомним, Приходько после откровений о болезни показала романтику с супругом: "На берегу озера"

Как сообщала Politeka, Приходько рассказала о своем мучительном диагнозе: "Это очень тяжелая тема для меня"

Также Politeka писала, судья шоу "Співають всі" Приходько потрясла горестными откровениями: "Я всегда была аутсайдером"