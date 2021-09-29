Известная певица Анастасия Приходько, которая стала судьей на шоу "Співають всі", заинтриговала новыми кадрами
Анастасия Приходько снимается в шоу "Співають всі", став одной из 100 судей. Благодаря проекту популярность артистки снова возросла. Сейчас на страницу в Инстаграм Приходько подписаны 100 тысяч пользователей сети, с которыми она делится не только своим творчеством, но и подробностями жизни.
Дает певица и различные интервью. Кадрами подготовки к одному из таких она заинтриговала пользователей Сети, передает Politeka.net.
На съемку она пришла в єлегантном наряде бежевых оттенков.
Приходько показала, как ей крепят микрофон и дают некоторые указания. При этом певица предупредила, что любит активно жестикулировать руками.
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«Я шевеляшка в кадре», - сказала она.
«Ну как такое слово можно было придумать», - удивилась позже певица сомой себе.
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