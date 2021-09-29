Певица Анастасия Приходько, судья шоу "Співають всі", показала, как проводит время с мужем

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько сейчас является судьей популярного шоу "Співають всі". Певица недавно призналась, что столкнулась с болезней в 18 лет. Звезда рассказала, что все любимые деликатесы для нее стали противными и певицу тошнило. Анастасия даже забывала, что хочет есть. А теперь в Инстаграм Приходько показала, как проводит романтический вечер с мужем.

Певица опубликовала фото, на котором можно увидеть только их с мужем ноги. Рядом стоял бокал и бутылка с шампанским. Как отметила Анастасия, она проводит вечер с супругом на озере.

"Мой муж - это лучший друг в первую очередь, а потом все остальное. Мы любим с мужем пойтйи на озеро, выпить шампанского и посекретничать. Спокойной ночи, друзья. До завтра", - написала Приходько в трех сообщениях.

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