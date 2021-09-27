Скандальная судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько рассказала о болезненном опыте

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

Так, на этот раз Анастасия Приходько поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Она рассказала свой опыт, как боролась с мучительным заболеванием - анорексией. Также она поделилась симптомами, с которыми столкнулась в 18 лет.

"Это очень тяжёлая тема для меня. Сегодня я случайно наткнулась на одни фото (я поделилась ними в сторис) и меня окатило воспоминаниями, как я проходила через всё это в 18 лет. Я хочу поделиться своими переживаниями, но, не знаю стоит ли поднимать эту тему в посте?", — спросила поклонников певица.

"Все мои любимые вкусности мне стали противны, и я понимала, что не хочу есть. Меня начало тошнить и мне реально стало плохо. И мне было потом как-то выпить воды норм. Ну не хочу. И я всё время потом забывала, что я хочу есть", — рассказала в видео Настя Приходько.

Ранее сообщалось, Приходько растрогала кадрами с сыном, рассказав о его болезни: "Ты ещё такой малыш, а уже так серьезно..."

Также, Приходько обиделась на Ани Лорак, которая обвинила Меладзе в домогательствах: "Не было ни одного намека..."

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