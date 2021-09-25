Известная певица Анастасия Приходько написала трогательное обращение в честь празднования 6-ти месяцев со дня рождения ребенка
Настя рассказала, что сегодня она празднует 6 месяцев со дня рождения своего сына. Как известно, последнюю беременность звезда скрывала до самого последнего и рассказала о появлении ребенка только после того, как сыну исполнилось несколько недель.
«Нашему малышу уже пол годика! Для нашей семьи это так много значит! Твои братик и сестричка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они первом делом заглядывают к тебе, чтоб сказать доброе утро, зацеловать и заобнимать🙏❤️
Только будь, пожалуйста, здоров! Потому, что этот бронхит, будь он неладен! Ты ещё такой малыш, а уже так серьезно заболел( но, мы сделаем все возможное, чтоб побыстрее тебя вылечить! Лука, мы тебя любим! Твои папа, мама, Нана и Гордей❤️» - написала Приходько под трогательным видео с ребенком.
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
Жена продюсера "Квартал 95" обратилась с требованием к украинцам: "Пообещайте, что..."
Экс-солистку "НеАнгелов" Смеюху из спортзала срочно увезли в больницу: "150 раз отжималась и..."
Дмитрий Дикусар обратился к украинцам с важными словами: "Третий эфир был для меня последним..."
Мартыновская рассказала о своем «романе» с судьей "Мастер Шеф" и показала фото: "Всегда побеждает он"
Поклонники присоединились к поздравлению:
«Здоровья Вам!)и счастья!Береги Вас Бог; Скорейшего выздоровления малышу Луке! 🙌; Пусть будет здоров ваш малыш и вся ваша семья 🙏🏻; Поздравляю👏 пусть никакие болячки к вам не цепляются больше; Анастасия, будьте счастливы!; 🙏Крепкого здоровья вам ❤️; Поздравляем, дорогая Настенька, Вашу семью с таким прекрасным днём 😍🎂🎉».
Напомним, что Приходько вставила свои "пять копеек" в скандал с известными блогерами: "Ужасающие подробности".
Как сообщала Politeka, Приходько переживает потерю близкого человека: "Пишу и плачу...".
Также Politeka писала, что Приходько заговорила об Андрее Данилко: "Такого нет даже в Америке".