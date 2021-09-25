Известная певица Анастасия Приходько написала трогательное обращение в честь празднования 6-ти месяцев со дня рождения ребенка

Настя рассказала, что сегодня она празднует 6 месяцев со дня рождения своего сына. Как известно, последнюю беременность звезда скрывала до самого последнего и рассказала о появлении ребенка только после того, как сыну исполнилось несколько недель.

«Нашему малышу уже пол годика! Для нашей семьи это так много значит! Твои братик и сестричка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они первом делом заглядывают к тебе, чтоб сказать доброе утро, зацеловать и заобнимать🙏❤️

Только будь, пожалуйста, здоров! Потому, что этот бронхит, будь он неладен! Ты ещё такой малыш, а уже так серьезно заболел( но, мы сделаем все возможное, чтоб побыстрее тебя вылечить! Лука, мы тебя любим! Твои папа, мама, Нана и Гордей❤️» - написала Приходько под трогательным видео с ребенком.

Поклонники присоединились к поздравлению:

«Здоровья Вам!)и счастья!Береги Вас Бог; Скорейшего выздоровления малышу Луке! 🙌; Пусть будет здоров ваш малыш и вся ваша семья 🙏🏻; Поздравляю👏 пусть никакие болячки к вам не цепляются больше; Анастасия, будьте счастливы!; 🙏Крепкого здоровья вам ❤️; Поздравляем, дорогая Настенька, Вашу семью с таким прекрасным днём 😍🎂🎉».

Напомним, что Приходько вставила свои "пять копеек" в скандал с известными блогерами: "Ужасающие подробности".

Как сообщала Politeka, Приходько переживает потерю близкого человека: "Пишу и плачу...".

Также Politeka писала, что Приходько заговорила об Андрее Данилко: "Такого нет даже в Америке".