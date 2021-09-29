Известная певица Анастасия Приходько, которая стала судьей на шоу "Співають всі", рассказала о себе несколько фактов

Анастасия Приходько снимается в шоу "Співають всі", став одной из 100 судей, передает Politeka.net. Благодаря проекту популярность артистки снова возросла.

Сейчас на страницу в Инстаграм Приходько подписаны 100 тысяч пользователей сети, с которыми она иногда делится самым сокровенным.

В одном из новых постов певица потрясла горестными откровениями. Артистка рассказала, что в школе она стала жертвой буллинга из-за своих глаз. Оказалось, прадедушка Приходько - японец, именно ему она обязана такой красотой.

Также звезда была слишком прямолинейна, а таких людей не любят.

"Я всегда была аутсайдером", - заявила она.

Из откровений звезды стало известно, что она была на грани жизни и смерти, а также теряла близких и сбегала из дома.

"Меня пытались из**силовать, избивали и унижали. Но, я по-прежнему верю в чудо и настоящих людей", - написала Анастасия Приходько.

По словам звезды, в 20 лет она и подумать не могла, что, когда ей "стукнет" 34 у нее будет семья - муж и трое детей.

"Если бы мне год назад сказали, что я буду вести Инстаграм, рассказывать как я тут квашу капусту и укачиваю ребенка по ночам, - я бы засмеялась в лицо - но, тем не менее, вы есть и я дорожу каждым из вас!", - поделилась певица.

Напомним, Приходько честно ответила на вопрос о жизни в Украине

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