Звезда рассказала, как изменилась ее жизнь после третьих родов

Известная певица Анастасия Приходько, которая стала судьей на шоу "Співають всі", призналась, что совмещать съемки и уход за новорожденным ребенком - непросто

Четыре месяца назад артистка стала мамой в третий раз. Анастасия Приходько родила второго сына, Луку, в браке со школьным другом Александром.

Сейчас певица участвует в различных съемках, а совмещать работу с семейными делами ей оказалось нелегко, пишет viva.ua.

На шоу "Співають всі" артистка приезжает с мужем и крохотным сыном.

"Я вообще не сплю! Сама не знаю, откуда у меня берутся силы", - поделилась певица о том, что остается за идеальным кадром.

По ее словам, после съемок, она очень уставшая и ей хочется плакать, но все равно Анастасия Приходько купает ребенка, а в течение ночи встает на его кормление.

Судья "Співають всі" отмечает, что для нее семья - это все, а в работе ее поддерживает муж, который в павильоне смотрит за ребенком. Мужчина решает все вопросы по своей работе, используя телефон или ноутбук.

"Мы с ним как Шерочка с Машерочкой – все время вместе! Для меня это очень ценно!", - поделилась артистка о муже, в свою очередь сообщив, что делала бы для него все то же самое.

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