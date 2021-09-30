Судья шоу "Співають всі" Слава Демин поделился с поклонниками слухами о себе

Как пишет Politeka.net, известный теле- и радиоведущий Слава Демин стал одним из ста судей популярного талант шоу "Співають всі". В своем Instagram Демин часто рассказывает различные подробности о "Співають всі" и делает интересные анонсы будущих выпусков.

На этот раз Демин рассказал поклонникам, что одна известная особа распускает не очень приличные слухи о нем. Что интересно, Демин лично знаком с этим человеком.

"Сегодня узнал, что одна пиарщица, которую я знаю много лет и которая при встрече бежит ко мне и сыплет комплиментами, распускает слухи обо мне. Мол, на шоу "Співають всі" я попал, потому что переспал с одним из продюсеров (мужчиной). Спасибо, что хоть с симпатичным меня "положила в постель", - рассказывает Демин.

Также радиоведущий спросил мнению поклонников, стоит ли обнародовать ее имя. Кое-кто советовал судьи "Поют все" не опускаться до ее уровня.

А другие просили назвать имя.

Ранее Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько призналась, что остается за идеальным кадром: "Хочется плакать".

Напомним, что Могилевская показала вблизи свои побрякушки, образ ослепляет: "Кто ваш модельер?".

A еще Politeka сообщала, что судья шоу "Співають всі" Приходько потрясла печальными откровениями: "Я всегда была аутсайдером".