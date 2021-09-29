Відома співачка Анастасія Приходько, яка стала суддею на шоу "Співають всі", розповіла про себе кілька фактів

Анастасія Приходько знімається в шоу "Співають всі", ставши однією зі 100 суддів, передає Politeka.net. Завдяки проекту популярність артистки знову зросла.

Зараз на сторінку в Інстаграм Приходько підписані 100 тисяч користувачів Мережі, з якими вона іноді ділиться найпотаємнішим.

В одному з нових постів співачка потрясла сумними одкровеннями. Артистка розповіла, що в школі вона стала жертвою булінгу через свої очі. Виявилося, прадід Приходько-японець, саме йому вона зобов'язана такою красою.

Також зірка була надто прямолінійна, а таких людей не люблять.

"Я завжди була аутсайдером", - заявила вона.



З одкровень зірки стало відомо, що вона була на межі життя і смерті, а також втрачала близьких і збігала з дому.

"Мене намагалися з**алтувати, били і принижували. Але, я як і раніше вірю в диво і справжніх людей", - написала Анастасія Приходько.

За словами зірки, у 20 років вона і подумати не могла, що, коли їй "стукне" 34 у неї буде сім'я - чоловік і троє дітей.

"Якби мені рік тому сказали , що я буду вести Instagram, розповідати як я тут квашу капусту і заколисую дитину ночами, - я б засміялася в обличчя - але, тим не менш, ви є і я дорожу кожним з вас!",- поділилася співачка.

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