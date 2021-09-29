Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила "чорно-білим" образом з численними аксесуарами

Артистка, яка стала головним суддею на шоу "Співають всі", порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Могилевська вирішила показати в деталях один зі своїх розкішних образів для шоу.

Йдеться про білу сукню-комбінації з струмує шовковистою тканини і незвичайної чорної накидки зверху. Головною родзинкою цього образу стали численні блискучі прикраси. Так, накидка співачки рясно вишита великими стразами, які ефектно переливаються при ходьбі.

Могилевська також демонструє крупним планом блискучі браслети і кільця.

На кадрах співачка ефектно крокує коридором, демонструючи своє вбрання у всій його красі.

"Який колір любиш більше? Чорний або білий?", - підписала кадри Могилевська.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Найкраща", "дуже незвичайний і красивий костюм!", "Красивий стильний костюм. Хто ваш модельєр дуже цікаво? Коли будуть прямі ефіри з закулісся. Тренировочек?", "Богиня наша", "Вауууу. Ви красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, учасниць шоу "Співають всі" довели до сліз, що сталося.

Як повідомляла Politeka, драма розігралася на шоу "Співають всі", Могилевська не стримала сліз.

Також Politeka писала, що Могилевська після схуднення зірвалася з дієти, приголомшивши кадрами.