На телеканале ТРК "Украина" с 21 августа транслируют популярное музыкальное шоу "Співають всі"

Как пишет Politeka.net каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина" транслируют легендарное музыкальное шоу "Співають всі", ведущим которого стал Владимир Остапчук. Перед профессиональными певцами, группами или любителями, которые решились принять участие в шоу, стоит нелегкая задача – заставить подняться сотню судей.

В пятом выпуске на шоу разгорелась настоящая драма. На этот раз на "Співають всі" пришел 39-летний Эскен Зова, который поднял 100 судей и стал безоговорочным финалистом. Настоящая борьба разгорелась между группой из Ровно "Liberty" и директором Златы Огневич Мариной Левченко, которые набрали 99 и 98 баллов соответственно.

На повторном исполнении участники набрали одинаковое количество баллов – 82, поэтому решение пришлось принимать главной судьи Натальи Могилевской.

"В последнюю секунду исполнения песни Мариной я смотрела на Дядю Жору и спросила: "Она тебе нравится или нет?". А он не нажимал, хотел, чтобы ансамбль прошел дальше. Но послушал меня и нажал! И это был 82-й голос. Это очень сложно!... Я не знаю, как можно сделать выбор. Пусть это будет Марина", - решила Наталья Могилевская.

Однако Марина Левченко решила уступить свое место молодому и перспективному коллективу "Liberty", за что те ей были бесконечно благодарны. Таким образом, финалистами шоу стали Эскен Зова и группа "Liberty".

"Это был самый искренний и искренний выпуск. Спасибо ❤️ ", " ❤️🔥Бомбезний эфир 🙏🏻🙏🏻 крутезни финалисти👏🏻👏🏻", "Для меня группа лучшая", "Марина хороший душевный человек, но талантливый парень и коллектив заслуженно в финале", "ааааа как хорошо что Либерти 🔥🔥🔥 Марине уважение 👏👏👏 ", - написали на официальной странице шоу в Instagram.

Напомним, что недавно прямо на съемочной площадке ведущий шоу Владимир Остапчук и ведущий бэкстейджа Ваня Рассел получили травмы. Дело в том, что Остапчук случайно задел рукой декорацию и даже не сразу понял, что порезал пальцы на руке. В тот же день Ваня Рассел по неосторожности упал со сцены и вывихнул ногу. Обоим мужчинам понадобилась помощь медиков, но, к счастью, все обошлось.

Кроме этого, недавно на шоу разгорелся громкий скандал между главной судьей Нателла Могилевской и известным блогером Олегом Машуковським. Могилевская пришла в ярость из-за того, что Машуковський, который также является судьей шоу, опубликовал в сети неприличное фото со связанной певицей, несмотря на то, что она просила этого не делать. Могилевская записала сторис, в которых была очень зла через такой поступок блогера.

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