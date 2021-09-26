Українська співачка, переможниця "Євробачення" Руслана Лижичко прийшла на шоу «Співають всі»

Як пише Politeka.net, в Instagram у головної судді шоу Наталії Могилевської з'явилося спільне фото з артисткою. Зірки обіймалися і виглядали задоволеними.

"Драйвова і неповторна @ruslana.lyzhychko! Досі пам'ятаю, як вона підірвала Євробачення і підкорила всіх своєю енергією! Дивилися Євробачення того вечора? Пам'ятаєте цей момент? Тоді вона прославила всю Україну і посіла перше місце?",- підписала фото Могилевська.

Відзначимо, що в коментарях зіркам залишили масу компліментів, але не обійшлося без критики. Деякі шанувальники розкритикували Руслану і її сумнівну популярність.

"Наталочка, я пам'ятаю Дикі танці і все", "Що ви її розхвалюєте?", "А де ж вона зараз? Бракує зараз її енергетики!", "Супер фотка"", "Які ж ви класні!!! Люблю", "Чудово виглядаєте", "Драйву вам дівчинки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевська розповіла про важливу подію у своєму житті: "не просто багато, а...".

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