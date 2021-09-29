Популярная украинская певица Наталья Могилевская впечатлила «черно-белым» образом с многочисленными аксессуарами

Артистка, которая стала главным судьей на шоу «Співають всі», порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Могилевская решила показать в деталях один из своих роскошных образов для шоу.

Речь идет о белом платье-комбинации из струящейся шелковистой ткани и необычной черной накидки сверху. Главной изюминкой этого образа стали многочисленные сверкающие украшения. Так, накидка певицы обильно вышита крупными стразами, которые эффектно переливаются при ходьбе.

Могилевская также демонстрирует крупным планом блестящие браслеты и кольца.

На кадрах певица эффектно шагает по коридору, демонстрируя свой наряд во всей его красоте.

«Какой цвет любишь больше? Черный или белый?», - подписала кадры Могилевская.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Самая лучшая», «Очень необычный и красивый костюм!», «Красивый стильный костюм. Кто Ваш модельер очень интересно? Когда будут прямые эфиры с закулисья. Тренировочек?», «Богиня наша», «Вауууу. Вы красотка», - пишут люди.

Напомним, участниц шоу "Співають всі" довели до слез, что произошло.

Как сообщала Politeka, драма разыгралась на шоу "Співають всі", Могилевская не сдержала слез.

Также Politeka писала, что Могилевская после похудения сорвалась с диеты, огорошив кадрами.