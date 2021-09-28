В новом выпуске популярного шоу "Співають всі" участниц шоу довели до слез, а судьи разразились

Как передает Politeka.net, шоу "Співають всі" выходит на телеэкраны уже несколько недель. Главной судьей шоу является Наталья Могилевская, среди звездной сотни, которая также оценивает выступления конкурсантов.

Так, на этот раз на странице вокального шоу "Співають всі" опубликовали новое промо-видео к новому выпуску. На кадрах показали нескольких участников шоу и заинтриговали выступлениями.

"Плакать, смеяться и заряжаться крутой энергией вместе! Волнующий выпуск самого вокального шоу «Поют все!» уже в следующую субботу в 21:00 🤩

Ждете? Пишите в комментариях", — спросили на странице телешоу.

В момент, когда у участниц шоу на сцене идут слезы, ведущий шоу Владимир Остапчук кричит с кресел: "Хватить плакать!"

Также, на видео показывают момент, где Наталья Могилевская и остальные судьи злятся на участников, однако что именно произошло можно будет узнать только при просмотре нового выпуска.

Ранее сообщалось, драма разыгралась на шоу "Співають всі", Могилевская не сдержала слез: "Она тебе нравится или нет?"

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