Украинская певица Наталья Могилевская показала, как побаловала себя

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной певицей в Украине. Артистка сидела на диете, заключив пари с фитнес-тренером Анитой Луценко. И вот Наталья записала серию сторисов, показав, как ее терпение подошло к концу.

"Прошу Наталью Самойленко и Аниту Луценко выйти из моих сторис и не смотреть ближайшие сутки. Девочки, я серьезно. Я вам не разрешаю", - написала Наталья.

"Съем я этот вкусный эклер в конце видео или нет?", - спросила Могилевская.

"Вау, самый вкусный эклер на планете. Не знаю как вы, но я сегодня по-моему нарушу свою диету. Вот так мы отпраздновали день открытых дверей в нашей школе", - сказала Наталья.

"Это очень вкусно!", - подписала сторис певица.

Артистка на видео сьела эклер, улыбаясь и наслаждаясь вкусняшкой.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.

Напомним, Могилевская показала, как они общались с Русланой за кулисами «Співають всі»

А еще Politeka сообщала, что Могилевская рассказала, что готовится к важному событию и призналась, на что тратит время

Также Politeka писала, что Могилевская подколола Ирину Билык, интервью пришлось срочно прервать



