Украинская певица Наталья Могилевская показала, как побаловала себя
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной певицей в Украине. Артистка сидела на диете, заключив пари с фитнес-тренером Анитой Луценко. И вот Наталья записала серию сторисов, показав, как ее терпение подошло к концу.
"Прошу Наталью Самойленко и Аниту Луценко выйти из моих сторис и не смотреть ближайшие сутки. Девочки, я серьезно. Я вам не разрешаю", - написала Наталья.
"Съем я этот вкусный эклер в конце видео или нет?", - спросила Могилевская.
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"Вау, самый вкусный эклер на планете. Не знаю как вы, но я сегодня по-моему нарушу свою диету. Вот так мы отпраздновали день открытых дверей в нашей школе", - сказала Наталья.
"Это очень вкусно!", - подписала сторис певица.
Артистка на видео сьела эклер, улыбаясь и наслаждаясь вкусняшкой.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.
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