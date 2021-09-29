Українська співачка Наталія Могилевська зачарувала архівним знімком
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка вирішила зіграти в гру з шанувальниками. Вона стала публікувати свої фотографії, зроблені на різних проектах, пропонуючи фанатам відгадати, до якого шоу відноситься фото.
На одному зі знімків Могилевська стояла на ліжку в легкій сукні, поки зверху на неї лилася вода, що імітує дощ. Артистка закрила очі і підняла руки вгору. Виявилося, що цей знімок був зроблений на "Танцях з зірками", переможницею яких була Могилевська.
Відзначимо, що за свою кар'єру зірка встигла взяти участь у численних шоу. Починала артистка з талант-шоу "Шанс", яке вона вела разом з Кузьмою Скрябіним. Пізніше співачка виступала продюсером в одній з "Фабрик зірок".
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Паралельно з талант-шоу Могилевська брала участь відразу в декількох сезонах "Танців з зірками". Сьогодні зірка теж регулярно з'являється на телеекранах. Останній її проект - шоу "Співають всі".
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