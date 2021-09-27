Українська співачка Наталія Могилевська показала, як побалувала себе
Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною співачкою в Україні. Артистка сиділа на дієті, уклавши парі з фітнес-тренером Анітою Луценко. І ось Наталя записала серію сторісів, показавши, як її терпіння підійшло до кінця.
"Прошу Наталію Самойленко і Аніту Луценко вийти з моїх сторіс і не дивитися найближчу добу. Дівчата, я серйозно. Я вам не дозволяю", - написала Наталя.
"З'їм я цей смачний Еклер в кінці відео чи ні?",- запитала Могилевська.
Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"
Сотні птахів загадково загинули в один день, орнітологи в подиві: кадри дивного НП
Рішення суддів "Танців з зірками" викликало обурення українців: "Краще б пішла Джамала"
Екс-ВІА Гра Мейхер в прозорій сукні вразила позою: "Але ж як красиво падає..."
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
"Вау, найсмачніший Еклер на планеті. Не знаю як ви, Але я сьогодні по-моєму порушу свою дієту. Ось так ми відсвяткували день відкритих дверей у нашій школі", - сказала Наталя.
"Це дуже смачно!",- підписала сторіс співачка.
Артистка на відео з'їла Еклер, посміхаючись і насолоджуючись вкусняшкою.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних функцій.
Нагадаємо, Могилевська показала, як вони спілкувалися з Русланою за лаштунками «Співають всі»
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська розповіла, що готується до важливої події і зізналася, на що витрачає час
Також Politeka писала, що Могилевська підколола Ірину Білик, інтерв'ю довелося терміново перервати