Українська співачка Наталія Могилевська показала, як побалувала себе

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною співачкою в Україні. Артистка сиділа на дієті, уклавши парі з фітнес-тренером Анітою Луценко. І ось Наталя записала серію сторісів, показавши, як її терпіння підійшло до кінця.

"Прошу Наталію Самойленко і Аніту Луценко вийти з моїх сторіс і не дивитися найближчу добу. Дівчата, я серйозно. Я вам не дозволяю", - написала Наталя.

"З'їм я цей смачний Еклер в кінці відео чи ні?",- запитала Могилевська.

"Вау, найсмачніший Еклер на планеті. Не знаю як ви, Але я сьогодні по-моєму порушу свою дієту. Ось так ми відсвяткували день відкритих дверей у нашій школі", - сказала Наталя.

"Це дуже смачно!",- підписала сторіс співачка.

Артистка на відео з'їла Еклер, посміхаючись і насолоджуючись вкусняшкою.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних функцій.

Нагадаємо, Могилевська показала, як вони спілкувалися з Русланою за лаштунками «Співають всі»

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська розповіла, що готується до важливої події і зізналася, на що витрачає час

Також Politeka писала, що Могилевська підколола Ірину Білик, інтерв'ю довелося терміново перервати



