Українська співачка Наталія Могилевська, яка в серпні відсвяткувала своє 46-річчя, показала, на що здатна

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася кадрами, які не залишили публіку байдужою.

Наталя Могилевська, яка нещодавно стала капітаном зіркової команди на шоу» Співають всі", а також відкрила школу талантів для дітей, не забуває і про концертну діяльність.

У новому пості співачка поділилася кадрами виступу, на якому зуміла по-справжньому запалити.

"Навіть не буду нічого говорити. Година ночі. Нам треба просто танцювати", - звернулася вона до шанувальників, які прийшли на концерт.

"Неймовірна", "Супер", "Красуня", "Наташа, ви неймовірна", - відреагували на побачене в мережі.

Нагадаємо, раніше Могилевська ділилася своїми порадами. Як боротися з осінньою нудьгою. Зірка впевнена, що варто внести різноманітність в сірі будні красивим одягом або побалувати тіло і шкіру походом в басейн, на масаж або до косметолога.

Нагадаємо, Могилевська підколола Ірину Білик, інтерв'ю довелося терміново перервати.

Як повідомляла Politeka, Могилевська показала, як виглядала багато років тому, архівні кадри.

Також Politeka писала, що Могилевська зізналася, від чого страждає восени, і розповіла про свою боротьбу.