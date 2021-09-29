Украинская певица Наталья Могилевская очаровала архивным снимком

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка решила сыграть в игру с поклонниками. Она стала публиковать свои фотографии, сделанные на разных проектах, предлагая фанатам отгадать, к какому шоу относится фото.

На одном из снимков Могилевская стояла на кровати в легком платье, пока сверху на нее лилась вода, имитирующая дождь. Артистка закрыла глаза и подняла руки вверх. Оказалось, что этот снимок был сделан на «Танцах со звездами», победительницей которых была Могилевская.

Отметим, что за свою карьеру звезда успела поучаствовать в многочисленных шоу. Начинала артистка с талант-шоу «Шанс», которое она вела вместе с Кузьмой Скрябиным. Позже певица выступала продюсером в одной из «Фабрик звезд».

Параллельно с талант-шоу Могилевская принимала участие сразу в нескольких сезонах «Танцев со звездами». Сегодня звезда тоже регулярно появляется на телеэкранах. Последний ее проект – шоу «Співають всі».

Напомним, что Могилевская засветилась с Русланой за кулисами «Співають всі»: кадры.

Как сообщала Politeka, Могилевская после похудения бросила диету: "Я вам не разрешаю!".

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