Відома українська співачка і головна суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська показала себе в образі нареченої

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярним українським продюсером і співачкою. Артистка нещодавно оголосила про те, що вона стала однією з суддей нового шоу "Співають всі".

Так, цього разу Наталія Могилевська поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. У Сторіз співачка запропонувала пограти в гру, і вгадати, в якому шоу зроблені наступні фото. На першому фото Наталія Могилевська в бездоганному образі нареченої: на ній біле шикарне плаття і фата. Виявилося, що це фото зроблено на гумористичному шоу "Ліга Сміху".

Також, на одному з фото Наталія Могилевська засвітилася з відомим хореографом - Владом Ямою. Співачка постала в шикарному образі з блузки й довгої спідниці з розрізом до стегна на шоу "Маскарад".

А фото в обнімку з популярною співачкою Jerry Hail зроблено на шоу "Співають всі", де обидві артистки є суддями зоряної сотні.

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