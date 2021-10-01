Известная украинская певица и главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская показала себя в образе невесты
Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярным украинским продюсером и певицей. Артистка недавно объявила о том, что она стала одной из судей нового шоу "Співають всі".
Так, на этот раз Наталья Могилевская поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. В Сториз певица предложила поиграть в игру, и угадать, в каком шоу сделаны следующие фото. На первом фото Наталья Могилевская в безупречном образе невесты: на ней белое шикарное платье и фата. Оказалось, что это фото сделано на юмористическом шоу "Лига Смеха".
Также, на одном из фото Наталья Могилевская засветилась с известным хореографом - Владом Ямой. Певица предстала в шикарном образе из блузки и длинной юбки с разрезом до бедра на шоу "Маскарад".
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Внезапно оборвалась жизнь известного актера родом из Украины: "Как рано уходят мужчины..."
Звезда "Танців з зірками" Дмитрий Жук после разрыва с женой изменил внешность: неожиданные кадры
Горбунов, мечтающий о дочке, засветил Осадчую в домашнем виде без макияжа: "С цветами пришел"
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
А фото в обнимку с популярной певицей Jerry Hail сделано на шоу "Співають всі", где обе артистки являются судьями звездной сотни.
Ранее сообщалось, Могилевская рассказала, что готовится к важному событию и призналась, на что тратит время: "Не просто много, а..."
Также, драма разыгралась на шоу "Співають всі", Могилевская не сдержала слез: "Она тебе нравится или нет?"
Politeka рассказывала, Могилевская осрамилась новым видео с "конвульсиями" перед Поплавским: "Сразу и не узнала"