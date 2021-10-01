Известная украинская певица и главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская показала себя в образе невесты

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярным украинским продюсером и певицей. Артистка недавно объявила о том, что она стала одной из судей нового шоу "Співають всі".

Так, на этот раз Наталья Могилевская поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. В Сториз певица предложила поиграть в игру, и угадать, в каком шоу сделаны следующие фото. На первом фото Наталья Могилевская в безупречном образе невесты: на ней белое шикарное платье и фата. Оказалось, что это фото сделано на юмористическом шоу "Лига Смеха".

Также, на одном из фото Наталья Могилевская засветилась с известным хореографом - Владом Ямой. Певица предстала в шикарном образе из блузки и длинной юбки с разрезом до бедра на шоу "Маскарад".

А фото в обнимку с популярной певицей Jerry Hail сделано на шоу "Співають всі", где обе артистки являются судьями звездной сотни.

Ранее сообщалось, Могилевская рассказала, что готовится к важному событию и призналась, на что тратит время: "Не просто много, а..."

Также, драма разыгралась на шоу "Співають всі", Могилевская не сдержала слез: "Она тебе нравится или нет?"

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