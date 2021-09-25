Певица Наталья Могилевская показала видео своего танца рядом с Михаилом Поплавским
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая в последнее время демонстрирует впечатляющие результаты похудения, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда повеселила публику, выложив в сеть забавное видео своего танца рядом с Михаилом Поплавским.
В ролике видно, что Наталья и Мых Мых запечатлены в красивой светлой локации, и оба при полном параде. Певица появилась перед камерой в ярких синих штанах и светлом топе, а сверху надела черно-белую полупрозрачную накидку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. Поплавский рядом с артисткой стоит в красивом синем костюме с белой рубашкой и красным галстуком.
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В ролике Могилевская исполняет какой-то странный молодежный танец, который местами напоминает конвульсии. А вот Поплавский ей весело подыгрывает. В подписи к видео Наташа заявила: "Когда очень хочешь поступить на факультет ТикТок". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Тупеет народ", "Да уж с головой проблема", "Поплавский в шоке", "Наташа супер", "Где было это?", "Наталья проходит вне конкурса", "Натали, Вы красавица!", "Наташу сразу и не узнала!".
Напомним, Могилевская рассказала, что готовится к важному событию и призналась, на что тратит время: "Не просто много, а...".
Как сообщала Politeka, Могилевская подколола Ирину Билык, интервью пришлось срочно прервать: "Можешь бить".
Также Politeka писала, что Могилевская показала, как выглядела много лет назад, архивные кадры: "Не верится, что…".