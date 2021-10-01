Украинская певица, главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская впечатлила необычным нарядом

Как пишет Politeka.net, 46-летняя артистка любит эпатажно наряжаться. Каждый ее костюм – это тщательно подобранный образ, который мало кого может оставить равнодушным. Чтобы всегда быть на высоте, звезда сотрудничает с самыми талантливыми дизайнерами.

У себя в Инстаграм Могилевская решила показать самые яркие костюмы со своих выступлений. На одном из фото она позировала в необычном платье из клаптиков серебристой ткани. Куски ткани аккуратно прикрывали самое интимное.

«С днем музыки. Вы каждый день слушаете музыку?», - обратилась к поклонникам звезда.

Артистка решила сыграть с подписчиками в игру. Она публиковала отрывки из своих песен, а поклонники должны были угадать продолжение. К каждой песне звезда публиковала свой эффектный образ.

На одном из фото она позировала в стильном костюме. Пиджак немного раскрылся, засветив спортивный топ.

Напомним, что Могилевская поразила романтичным видом на кровати: кадры.

Как сообщала Politeka, Могилевская засветилась в платье в горошек, получив массу комплиментов: яркие снимки.

Также Politeka писала, что Могилевская очаровала безупречным образом невесты.