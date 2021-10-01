Украинская певица, главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская впечатлила необычным нарядом
Как пишет Politeka.net, 46-летняя артистка любит эпатажно наряжаться. Каждый ее костюм – это тщательно подобранный образ, который мало кого может оставить равнодушным. Чтобы всегда быть на высоте, звезда сотрудничает с самыми талантливыми дизайнерами.
У себя в Инстаграм Могилевская решила показать самые яркие костюмы со своих выступлений. На одном из фото она позировала в необычном платье из клаптиков серебристой ткани. Куски ткани аккуратно прикрывали самое интимное.
«С днем музыки. Вы каждый день слушаете музыку?», - обратилась к поклонникам звезда.
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Артистка решила сыграть с подписчиками в игру. Она публиковала отрывки из своих песен, а поклонники должны были угадать продолжение. К каждой песне звезда публиковала свой эффектный образ.
На одном из фото она позировала в стильном костюме. Пиджак немного раскрылся, засветив спортивный топ.
Напомним, что Могилевская поразила романтичным видом на кровати: кадры.
Как сообщала Politeka, Могилевская засветилась в платье в горошек, получив массу комплиментов: яркие снимки.
Также Politeka писала, что Могилевская очаровала безупречным образом невесты.