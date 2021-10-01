Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками новою світлиною

Як пише Politeka.net, 46-річна українська акторка, телеведуча, співачка, продюсерка та народна артистка України Наталія Могилевська має дуже щільний графік. Попри багато сольних концертів, Могилевська бере участь у талант-шоу "Співають всі". Там вона є капітаном зіркової "сотні".

Попри те, що в артистки дуже мало вільного часу, Наталія знаходить час на соціальні мережі. У своєму Instagram зірка часто публікує особисті світлини та спілкується з фанатами. Цього разу Могилевська сфотографувалася на балконі на фоні київських висоток та осіннього парку у чорному платті в горошок.

"Опишіть смайликом свій сьогоднішній настрій. Мій - 🌪", - звернулася співачка до шанувальників.

У коментарях фанати зробили Наталії Могилевській багато компліментів.

" 🤩🤩🤩Ви дуже сонячна! ☀️☀️☀️", " Красотка 😍😍😍", " Яка гарненька 🔥", "Боже яка красива, і сонячна ☀️ Наталя", " 😍😍 Наталія, ви красуня! 😍😍😍", " Яка Ви тут сонячна 😍☀️ Красотка😻❤️", "Мій настрій на сьогодні це ☀️ P.S Ви на цій фотці як сонечко 😍", - написали в мережі.

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