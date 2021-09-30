Певец Dzidzio (Михаил Хома) появится на шоу "Співають всі!"

Шоу "Співають всі!" покорило зрителей своим интересным форматом, пишет Politeka.net. В проекте снимаются сразу 100 судей, а участники должны их поразить.

В шестом выпуске гостем проекта станет популярный певец DZIDZIO (Дзидзьо). Об этом стало известно из поста в официальной группе шоу в Инстаграм.

"Для того, чтобы я нажал на кнопку, нужно хорошо спеть. Если ты идешь на этот конкурс, надо иметь голос, а не просто прийти, чтобы показать себя - для этого есть другие проекты", - удивил заявлением певец.

За три часа пост собрал более 200 лайков и немного комментариев. Некоторые отметили "нелепый" вид артиста.

"Класс", "Вау!!! Клас!!! ❤", "все классно, но это он так нарядился ... как новогодняя елка ... 😆", "🔥🔥 супер", - написали пользователи сети.

Отметим, сам Михаил Хома с детства занимается музыкой. Артист принимал участие в различных конкурсах, где побеждал.

Певец начинал свою карьеру в составе одной из групп, а затем он стал развивать собственную - DZIDZIO - именно так называли его деда-поляка - Маркула Яна Казимировича.

В прошлом году 24 августа Дзидзьо исполнил гимн Украины на торжествах по случаю Дня Независимости и был награжден званием Заслуженный артист Украины.

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