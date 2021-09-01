Экс-солистка группы «Nikita», певица и диджей Анастасия Кумейко впечатлила яркой фотосессией

Как передает Politeka.net, звезда поделилась видео с фотосессии. Пока красотка позировала для фотографа, облизывая половинку грейпфрута, ее снимали. Кумейко была одета в розовый корсет с очень глубоким декольте. Яркие стрелки и высокая прическа сделали образ по-особенному неповторимым. Артистка совершенно не стесняясь облизывала фрукт, понимая свою неотразимость.

«Vit C вам в ленту! Разбавлю этот праздничный день грейпфрутовым фрешем»,- подписала ролик звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какая красотка», «Как теперь заснуть?», «Хьюстон, ты восхитительна», «Как же это красиво))», «Ух ты, ё-моё», «а я другое представил, а не грейпфрут, вернее другие!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 35-летняя Анастасия Кумейко вместе с Дашей Астафьевой долгое время пели в коллективе «Nikita». Их группа славилась пикантными выходками и очень откровенными костюмами из кожи и латекса.

Напомним, что Анастасия Кумейко очаровала шпагатом прямо на заборе: яркий кадр.

Как сообщала Politeka, Анастасия Кумейко показала, что прячет под пиджаком: "Какая дерзкая…".

Также Politeka писала, что Анастасия Кумейко в кислотном костюме поразила гибкостью: "Никуда без шпагата".