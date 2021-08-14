Ось це так!

Співачка і DJ Анастасія Кумейко показала гнучкі форми під час нової подорожі

Поки багато зірок українського шоубізнесу полетіли на курорти за кордон, Анастасія Кумейко вирішила вивчати вітчизняні локації.

Колишня солістка групи Nikita, а нині популярна діджейка вирушила подорожувати Україною, заінтригувавши фанатів новим знімком, який вона розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Гуляючи вулицями, красуня не упустила можливості продемонструвати шикарну розтяжку.

Настя забралася на паркан і розтягнулася в шпагаті, обхопивши однією рукою ліхтар.

"Увага загадка:



- місто засноване на семи пагорбах і через нього протікає «захована» річка під землею.



7 букв, ваші варіанти ?",- звернулася вона до фанатів.

У коментарях всі зійшлися на думці, що зараз Анастасія Кумейко знаходиться в місті Ужгороді.

Нагадаємо, екс-Nikita Кумейко в зухвалому міні залізла на драбину, дозволивши насолодитися видом знизу

А ще Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко в "вогненних" лосинах і топіку показала натуральну красу

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita Кумейко в сукні з паєтками розкрила неймовірне декольте