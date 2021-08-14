Співачка і DJ Анастасія Кумейко показала гнучкі форми під час нової подорожі
Поки багато зірок українського шоубізнесу полетіли на курорти за кордон, Анастасія Кумейко вирішила вивчати вітчизняні локації.
Колишня солістка групи Nikita, а нині популярна діджейка вирушила подорожувати Україною, заінтригувавши фанатів новим знімком, який вона розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Гуляючи вулицями, красуня не упустила можливості продемонструвати шикарну розтяжку.
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Настя забралася на паркан і розтягнулася в шпагаті, обхопивши однією рукою ліхтар.
"Увага загадка:
- місто засноване на семи пагорбах і через нього протікає «захована» річка під землею.
7 букв, ваші варіанти ?",- звернулася вона до фанатів.
У коментарях всі зійшлися на думці, що зараз Анастасія Кумейко знаходиться в місті Ужгороді.
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