Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя во время ухода за садом
Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко является популярной украинской певицей и DJ. Красотка пела в группе Nikita, но после этого начала сольную карьеру под псевдонимом NANA. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото девушка позировала в мини с бретельками под чулки. Красотка залезла на лестницу, чтобы подрезать деревья секатором. При этом девушку не смущало, что пятую точку очень хорошо снизу.
"С сорняками мы разобрались, переходим к деревьям в саду.
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Сначала я решила взять все в свои руки, но потом вспомнила, что плод власти сладок, а сам сладкий плод может быть с изъяном", - написала Анастасия.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"О Боже, это незаконно", "Красиво", "Такого Прекрасного Садовника вызвать можно?", "А формы просто персик", "Комбинезон у вас мадам, прикольный".
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