Экс-солистка группы Nikita, певица и диджей Анастасия Кумейко очаровала экстремальным декольте

Как сообщает Politeka.net, 35-летняя красотка любит откровенные и пикантные образы еще со времен работы в Nikita вместе с Дашей Астафьевой. Тогда девушки предпочитали наряды из латекса и нередко выступали наполовину обнаженными. Сейчас Кумейко выбирает более сдержанные наряды, но не забывает про бурную молодость.

На свежих фото эффектная брюнетка позировала в миниатюрном сияющем топе с очень глубоким декольте. Сверху Кумейко набросила белый свободный пиджак. Волосы Анастасия собрала в тугой пучок.

«Есть у меня такие персонажи, к которым хочется подойти и спросить: «Какого хуyдожника…?». А у вас ?;)», - обратилась к поклонникам артистка.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Нана бомба», «Украинская Моника Беллуччи)», «Ох и звезда», «Тетя Нана», «Сияет как бриллиант», «Богиня», «Ты невероятная женщина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Кумейко в бикини позволила полюбоваться своими формами: яркий кадр.

Как сообщала Politeka, Анастасия Кумейко в пикантном наряде показала натуральную красоту: домашние кадры.

Также Politeka писала, что Анастасия Кумейко в ярком платье распахнула глубокое декольте: "Багира".