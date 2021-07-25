Українська співачка і діджей Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, показала результат довгих тренувань

Популярна виконавиця почала кар'єру діджея вже досить давно, проте цілком успішно пробує себе в різних напрямках і багато приділяє уваги своєму зовнішньому вигляду. Щоб бути в центрі уваги артистка часто займається в залі і влаштовує для себе цілі марафони, якщо тільки набирає зайве.

Цього разу Анастасія показала засмаглу фігуру в червоному костюмі з топіком і лосинами. І хоча сам наряд без принтів, виглядає він цілком ефектно на струнких формах виконавиці. Як можна помітити, Кумейко намагається тримати себе у формі, щоб не обмежувати себе на дієтах потім.

«З початком карантину хотілося встигнути позайматися всіма програмами і відразу, два тижні вибудовувала свій графік. У підсумку, у мене по одному тренування кожен день було, чергувала йогу з силовими і кардіотренуваннями. Все повинно бути в задоволення!"- раніше розповідала виконавиця в Instagram.

Відзначимо, не так давно зірка помітила, що після чергової відпустки привезла нові «зайві» кг, тому має намір знову почастішати походи в зал.

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