Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в минуты отдыха
Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко является популярной украинской певицей. Красотка несколько лет назад перестала петь в группе Nikita и занята теперь своей карьерой. Девушка активно развивает социальные сети, где часто радует фанатов провокационными кадрами.
На кадрах Кумейко была раздетой и находилась в ванной. Девушка расслабилась и легла в воду, восхищая грациозностью. Кадры получились более, чем просто зажигающими.
"Миссия Клеопатра", - написала Анастасия под провокационным видео в Инстаграм.
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Фанаты посмотрели ролик почти 5 тысяч раз и написали комментарии:
"Волшебная", "Прекрасная королева", "Прекрасно, прелестно", "Аж проснулся", "Дамочка, да вы шикарна!", "Когда отключили горячую воду..)))".
Напомним, экс-Nikita Кумейко приспустила платье с плеч, устроив настоящую "жаришку"
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