Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала образ, идеальный для летней жары

Как известно, сейчас артистка выступает самостоятельно в качестве ди-джея под псевдонимом DJ NANA. Анастасия также активно ведет страничку в Инстаграм, постоянно радуя поклонников новым контентом. Как пишет Politeka.net, на этот раз она показала образ, который отлично подойдет для знойного лета.

Так, на новом фото Кумейко позирует в очень коротком белом платье-тунике с цветочным принтом и открытыми плечами. Исполнительница опустила наряд пониже, делая его декольте еще более вызывающим. Образ артистки дополнили маникюр с белым лаком и стильное ожерелье. Волосы Анастасия оставила распущенными, при этом они выглядели слегка влажными.

Для снимка исполнительница замерла в томной позе и легонько улыбнулась.

«Жаришка», - коротко подписала фото Кумейко.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Вы красивая», «Знойная женщина», «Огонь», «Вау», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Анастасия поделилась новым снимком, на котором запечатлена лежа в интересном месте на пляже в Турции. Перед камерой она появилась в смелом образе – крошечном сером бикини на тонких веревочках, поверх которого накинула белую рубашку оверсайз. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и безмятежный вид.

Напомним, экс-Nikita Кумейко в узком боди впечатлила провокационной позой: "Огромное желание...".

Как сообщала Politeka, экс-Nikita Кумейко в мини-бикини вытянула ножки, радуя глаз: "Просто пушка".

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в смелом бикини показала фигуру на зависть всем девушкам: "Богиня".