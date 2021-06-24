Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала образ, идеальный для летней жары
Как известно, сейчас артистка выступает самостоятельно в качестве ди-джея под псевдонимом DJ NANA. Анастасия также активно ведет страничку в Инстаграм, постоянно радуя поклонников новым контентом. Как пишет Politeka.net, на этот раз она показала образ, который отлично подойдет для знойного лета.
Так, на новом фото Кумейко позирует в очень коротком белом платье-тунике с цветочным принтом и открытыми плечами. Исполнительница опустила наряд пониже, делая его декольте еще более вызывающим. Образ артистки дополнили маникюр с белым лаком и стильное ожерелье. Волосы Анастасия оставила распущенными, при этом они выглядели слегка влажными.
Для снимка исполнительница замерла в томной позе и легонько улыбнулась.
«Жаришка», - коротко подписала фото Кумейко.
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Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Вы красивая», «Знойная женщина», «Огонь», «Вау», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Анастасия поделилась новым снимком, на котором запечатлена лежа в интересном месте на пляже в Турции. Перед камерой она появилась в смелом образе – крошечном сером бикини на тонких веревочках, поверх которого накинула белую рубашку оверсайз. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и безмятежный вид.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в узком боди впечатлила провокационной позой: "Огромное желание...".
Как сообщала Politeka, экс-Nikita Кумейко в мини-бикини вытянула ножки, радуя глаз: "Просто пушка".
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в смелом бикини показала фигуру на зависть всем девушкам: "Богиня".