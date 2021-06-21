Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, что делает после перелета
Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко еще несколько лет назад перестала быть солисткой группы Nikita и сейчас занимается собственной карьерой в качестве DJ. Красотка также любит растяжки и часто балует фанатов интересными позами в своем Инстаграм.
На фото, которое Кумейко опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в боди. Девушка стояла на руках, выставив ровно ноги и впечатлив силой рук. Кадр получился не только эффектным, но и мотивирующим.
"Воспоминания. 21 Июня 2018 года", - был подписан кадр.
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"После перелета огромное желание разогнуться", - написала Настя под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Нет слов".
Напомним, известная певица Анастасия Кумейко показала свежие фото в сети.
На новых снимках Настя запечатлена в интересной локации. На прогулку звездная красотка вышла в стильном образе – на ней длинное черное платье на тонких бретельках, поверх которого она накинула свободную темную рубашку. Этот наряд подчеркнул соблазнительные формы и пышное декольте красотки.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в мини-бикини вытянула ножки, радуя глаз
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