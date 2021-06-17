Известная певица, бывшая солистка группы Nikita, которая называет себя DJ NANA, Анастасия Кумейко показала горячее фото в сети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко часто радует своих поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка выставила в сети пикантное фото, на котором показала все свои упругие прелести на зависть девушкам.

На новом снимке Анастасия запечатлена лежа в интересном месте на пляже в Турции. Перед камерой она появилась в смелом образе – крошечном сером бикини на тонких веревочках, поверх которого накинула белую рубашку оверсайз. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и безмятежный вид. Пикантности снимку добавляет интересная поза артистки, в котором она демонстрирует идеальное тело.

В подписи к фотографии Кумейко написала: "Ресурсное загорание. После массажа с поющими чашами". Пользователи в восторге от новой фотографии звездной красотки, Настю засыпают комплиментами в комментариях к публикации. "Горячая", "Огонь", "Все, бессонница", "Богиня", "Настя, просто красотка!", "Уффф! Однозначно в подборку сохраню эту фотку!", "Красивый загар", "Красотка", - пишут восторженные фанаты.

Напомним, Экс-Nikita Анастасия Кумейко взялась за старое, впечатлив идеальной растяжкой прямо в лифте: "Скоро сломаешь".

Как сообщала Politeka, Экс-Nikita Настя Кумейко в "наряде Евы" лишила мужчин сна, кадр соблазна: "Ох, ты мать моя...".

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