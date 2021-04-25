Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, похвасталась растяжкой в неожиданном месте

Как передает Politeka.net новое фото звезда запостила у себя в Инстаграм.

35-летняя Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ NANA, любит завлекать публику при помощи смелых экспериментов и провокационных снимков.

Девушка активно занимается спортом, поэтому и имеет роскошное тело, а также отличную растяжку. Анастасия любит хвастаться шпагами в соцсетях и получать массу восторженных комплиментов в свой адрес.

После затишья Кумейко снова взялась за старое и эффектно задрала ножку в непригодном для этого месте, а именно в лифте.

Настя была одета для прогулки: в красное худи, леггинсы, сапоги и черную куртку, которую она расстегнула и спустила с одного плеча, чтобы продемонстрировать свои выпуклости под одеждой.

Также можно заметить, на лице не было ни грамма косметики.

Восхищенная публика осталась довольна, о чем свидетельствуют множество комментариев под публикацией.

"Нааастяяя😍😍😍...смотря на такие фото, подумываю вернуться к растяжке😄☺️🤸‍♀️",

"Растяжка супер,так держать🔥",

" 😂😂😂 Так лифт скоро сломаешь ))))",

"Лифт испачкается",

"Сколько людей хотили быть на месте лифта❤️❤️❤️", - пишут в сети.

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