Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, похвасталась растяжкой в неожиданном месте
Как передает Politeka.net новое фото звезда запостила у себя в Инстаграм.
35-летняя Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ NANA, любит завлекать публику при помощи смелых экспериментов и провокационных снимков.
Девушка активно занимается спортом, поэтому и имеет роскошное тело, а также отличную растяжку. Анастасия любит хвастаться шпагами в соцсетях и получать массу восторженных комплиментов в свой адрес.
После затишья Кумейко снова взялась за старое и эффектно задрала ножку в непригодном для этого месте, а именно в лифте.
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Настя была одета для прогулки: в красное худи, леггинсы, сапоги и черную куртку, которую она расстегнула и спустила с одного плеча, чтобы продемонстрировать свои выпуклости под одеждой.
Также можно заметить, на лице не было ни грамма косметики.
Восхищенная публика осталась довольна, о чем свидетельствуют множество комментариев под публикацией.
"Нааастяяя😍😍😍...смотря на такие фото, подумываю вернуться к растяжке😄☺️🤸♀️",
"Растяжка супер,так держать🔥",
" 😂😂😂 Так лифт скоро сломаешь ))))",
"Лифт испачкается",
"Сколько людей хотили быть на месте лифта❤️❤️❤️", - пишут в сети.
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