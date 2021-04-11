Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко, которая называет себя DJ Nana подразнила публику, показав шикарную растяжку

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм 34-летняя знаменитость показывает кадры своего «восстановления». Анастасия опубликовала новое фото, на котором демонстрирует свою шикарную растяжку прямо на улице.

Звезда надела спортивные леггинсы, кофту и кепку - все черного цвета, и лишь туфли для фото звезда надела ярко-желтого цвета.

Брюнетка позировала на одной ноге, вторую подняв вертикально вверх. До идеальной растяжки Насте еще немножко нужно поработать, ну а в целом у девушки очень здорово вышло.

Одной рукой Анастасия взялась за вытянутую ногу, вторую прислонила к козырьку кепки и рассказала, как ей удается "делать" спокойное выражение лица.

"Идеально прямая спина обеспечивает спокойное выражение лица.", - подписала снимок Кумейко.

Девушка позировала на улице, на фоне выкрашенных в серое гаражных дверей, подписав, что находится в Киеве. Изумленный фолловеры стали хвалить и комментировать фото, необычный наряд интригует поклонников певицы, которая все чаще показывает как занимается собой:

"Обожаю total black и яркие туфли)) .. и прямую спину и спокойное выражение лица!💛", "Годится👌🏼🔥", "Клево", "🖤🖤🖤🖤🖤💛🖤🖤🖤🖤🖤", "Супер ловкость🌹❤️", "Не хватает жёлтой косухи )", - подписали поклонники. Касательно куртки под комментарием разразилась целая дисскусия, где фанаты поддержали идею добавить к образу желтую кожаную куртку "косуху".

Напомним, что экс-Nikita Кумейко в узких джинсах устроила зажигательные пляски на улице: "Форма мечты".

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