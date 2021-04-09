Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко подразнила публику, показав свое бесстыдство во всей красе

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала свежее фото у себя в Инстаграм, на котором предстала в весьма жаркой позе и соблазнительном наряде.

Брюнетка позировала на четвереньках, выгнув спинку как кошка, сверкнув упругим "орешком" и бездонным декольте. Анастасия была в тесном боди с длинным рукавом, дополнив роскошный лук необычным макияжем с желтыми тенями и высокой гулькой-бантом.

"Можно ли нравиться всем людям? Вопрос вполне риторический. Как и другой: а нужно ли? 😉", - подписала снимок Кумейко.

Изумленная публика кинулась комментировать увиденное, равнодушных уж точно не осталось:

"Мне больше нравится вопрос - а зачем? 👍"

"Интересно сколько людей сейчас увидело, что у тебя глаза накрашены желтым)" - "думаю 5 %😂"

"Безумно красиво и женственно!🙌❤️"

"Красивая и натуральная! Приятно всегда смотреть 👌"

"Если снять... сзади... женская аудитория будет недовольноа... это отразится на статистике😂"

"А мне хвост нравится, и не только🧐"

"Интересно какой вид с тыльной стороны? 😄"

"В такой позе можно всем понравиться (я про парней)"

"Вах, Клеопатра😍👏"

"Дикая кошка"

Анастасия привыкла эпатировать публику, не стесняясь вызывающих поз и слишком откровенных нарядов. До этого красотка поиграла с чувствами поклонников, показав себя в спортивном белье и ботфортах, дополнив лук оранжевой дутой курточкой.

"Так вот оно что ....", - певица заинтриговала подписью.

Напомним, что фигуристая экс-Nikita Кумейко присела в узких лосинах, блеснув "орешком": "Мой тренер осваивает...".

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко впечатлила растяжкой, показав опасную позу с завидным красавчиком: "Макс Михайлюк?".