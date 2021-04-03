Известная певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, показала себя с завидным красавчиком

Как пишет Politeka.net, Анастасия обожает спорт и никогда не запускает свою фигуру. В особенности, девушка владеет впечатляющей растяжкой, которой может позавидовать даже Анастасия Волочкова. Певица не упускает возможности, чтобы удивить фанатов новым кадром в Инстаграм.

В этот раз красотка решила поиграть с фолловерами. Девушка опубликовала фото, где стоит в футболке и белых штанах, а рядом с ней мужчина в красном костюме и белых кроссовках. Анастасия легко забросила красавчику, которому закрыла лицо, ногу на плечо.

"Кто со мной на фото?

Саша Эллерт?

Макс Михайлюк?

Женя Таллер?

Кирилл Скачков?", - предложила угадать Кумейко.

Фанаты не могли написать комментарии или поставить лайки, так как кадр был расположен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Огненная парочка".

Мы писали, что известная модель, певица, диджей Анастасия Кумейко показала свою фигуру во всей красе.

Звезда надела голубое бикини, из которого едва ли не выпрыгивала грудь. Пышный бюст подпрыгнул и смотрелся очень соблазнительно.

Благодаря крою трусиков, немного оголились упругие ягодицы красотки.

Напомним, фигуристая экс-Nikita Кумейко присела в узких лосинах, блеснув "орешком"

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в узких джинсах устроила зажигательные пляски на улице

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко впечатлила растяжкой во время утреннего шибари



