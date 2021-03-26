Известная певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, показала себя в соблазнительном образе

Как пишет Politeka.net, хоть украинская певица и не в составе группы Nikita, так как контракт закончился несколько лет назад, это не мешает звезда демонстрировать пикантные образы перед фанатами. Видно, что красотка следит за своей фигурой, поэтому кадры всегда вызывают восторг.

Так случилось и этот раз, Анастасия показалась в черных трусиках и топе. Девушка сверху надела куртку, а вместо штанов использовала ботфорты. Красотка лежа задрала одну ножку, восхищая изгибами.

"Так вот оно что ....", - написала загадочно Анастасия под снимком.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Делай выводы", "Вы прекрасны", "Шикарно, модель, свет", "Рад видеть тебя снова!", "Ох и бомба", "Обожаю", "Хорошая фотография этой Анастасии. Хорошая тема".

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Красотка была в обтягивающем топе-лифчике на тонких белых бретельках. Звезда надела трусики такого же цвета, резинка которых впивалась в кожу. На первом снимке певица позировала на столе, подогнув ножки.

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